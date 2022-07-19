Чорноморський експортний маршрут є ключовим для "фінансового циклу" фермерів і послаблення глобальної продовольчої кризи. Якщо він не буде розблокованим, Україні доведеться різко скоротити обсяги засівів озимої пшениці.

Про це в інтерв’ю виданню Financial Times розповів міністр сільського господарства України Микола Сольський.

Українські фермери посадять на дві третини менше пшениці цього року, якщо основний експортний шлях країни все ще буде заблоковано. Такими прогнозами поділився міністр сільського господарства України Микола Сольський. Він зазначив, що аграріям загрожуватиме фінансова криза, якщо не буде знято російську блокаду Чорного моря.

Багатьом бракуватиме грошей, щоб заплатити за насіння, добрива, гербіциди та паливо для озимої пшениці, і замість цього вони вирощували б ріпак, який не використовується у виробництві зернових або хліба, але має вищу ціну та нижчу врожайність, тобто було б менше транспорт. Російська блокада Чорного моря вдарила по експорту зерна з України, піднявши ціни на продовольство, а деякі бідніші країни на Близькому Сході та в Африці змушені боротися за пшеницю. Україна, відома як житниця Європи, минулого року виробила рекордні 33 мільйони тонн зернових, а до вторгнення міністерство сільського господарства США прогнозувало експорт 24 мільйонів тонн у 2022 році, майже стільки ж, скільки США. Україна є п’ятою у світі експортером пшениці, на неї припадає 80 відсотків імпорту Лівану та є основним постачальником для таких країн, як Сомалі, Сирія та Лівія.

Тривала блокада позбавить фермерів грошових потоків і “розірве фінансовий цикл” сільського господарства в Україні, що призведе до подальшого значного падіння експорту.

“Аграрії скоротять посіви озимих, пшениці та ячменю від 30 до 60 відсотків”, – сказав він. Україна веде переговори з Росією щодо відновлення експорту продовольства через Чорне море.

Але якщо українські порти залишаться закритими наступної весни, Сольський сказав, що фермери “різко скоротять” посіви кукурудзи та натомість вирощуватимуть сою та соняшник, знову ж таки через нижчі врожаї та вищі ціни. Зменшення виробництва пшениці та кукурудзи у 2023 році призведе до продовження дефіциту зерна в усьому світі та підвищення цін на продовольство на довше.

Російська війна сильно вдарила по сільському господарству України — одного з найбільших у світі експортерів зернових та харчової олії. Фермери страждають від нестачі робочої сили та вантажівок, боєприпасів, нерозірваних мін на полях, а також від вищих цін на добрива, гербіциди та паливо. Але найбільша проблема – неможливість експорту морем через блокаду Чорного моря. За даними Української зернової асоціації, країна експортувала 54 млн тонн зерна зі 106 млн тонн, зібраних минулого року. Експорт залізницею обмежений, оскільки Україна та її сусіди з ЄС використовують різну ширину колії та мають мало перевантажувальних потужностей. Альтернативні маршрути автомобільним транспортом і баржами на річці Дунай становлять лише частину звичайних морських перевезень, які торік становили 6-7 млн ​​тонн на місяць. У сховищах застрягло близько 20 млн тонн українського зерна.

Сольський оптимістично дивився на цьогорічний урожай, попри те, що російські війська окупували близько 30-40 відсотків українських сільськогосподарських угідь, а фермери поблизу лінії фронту знаходяться під загрозою бойових дій, через що російська артилерія викликає пожежі на сухих пшеничних полях. Попри те, що цього року було засіяно лише 75 відсотків орних земель в Україні, уряд очікує, що загальний урожай орних земель буде на 10 відсотків більшим, ніж прогнозувалося кілька місяців тому, на рівні 60 мільйонів, а не 55 мільйонів тонн, завдяки хорошим умовам вирощування.

За його словами, брак місць для зберігання не є критичною проблемою, тому що фермери можуть використовувати для зберігання зерна “мішки для зерна” або довгі пластикові силосні труби. Але відсутність експортних продажів підкосить їх фінансово. За його словами, в Україні є кілька дуже великих агробізнесів, але 70 відсотків врожаю вирощується на фермах середнього розміру.

Сольський сказав, що окупаційні сили продовжують викрадати великі обсяги зерна у фермерів на територіях, захоплених після початку повномасштабного вторгнення Москви в лютому. Українські чиновники заявили, що було розкрадено 500 тис. тонн зерна. Але Сольський переконаний, що справжня цифра, швидше за все, буде набагато вищою, оскільки фермери в контрольованих Росією частинах півдня України вже зібрали кілька мільйонів тонн.