Про це йшлося на спільний пресконференції Дмитра Кулеби з головою МЗС Німеччини Гайко Маасом.
“Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості вакцин, надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передачі їх до України”, — сказав очільник українського МЗС.
“Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання”, — додав він.
Маас своєю чергою пообіцяв, що Німеччина передасть Україні апарати штучного дихання і техніку.
“Ми є другим донором за кількістю вкладених коштів у систему COVAX. Ми раді, що 20 млн доз вакцини ми зможемо передати, і будемо збільшувати це число”, — зауважив він.
- В лютому Литва заявила про готовність поділитися з Україною надлишком вакцини проти коронавірусу.
- Також в лютому віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що Польща може продати України 1,2 млн COVID-вакцини AstraZeneca, і ЄС допомагатиме в цьому.
- 10 червня стало відомо, що США передадуть 500 мільйонів доз вакцин компанії Pfizer в 92 країни протягом двох років.