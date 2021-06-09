Про це йшлося на спільний пресконференції Дмитра Кулеби з головою МЗС Німеччини Гайко Маасом.

“Я звернувся до Гайко з проханням розглянути можливість збільшення кількості вакцин, надлишкових вакцин, які має Німеччина, і передачі їх до України”, — сказав очільник українського МЗС.

“Я сподіваюся, що уряд Німеччини врахує наше прохання, розглядаючи це питання”, — додав він.