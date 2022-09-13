Україна запросила у США та їхніх союзників додаткові постачання озброєння, зокрема ракетні системи з радіусом дії до 300 кілометрів, а саме балістичні ракети класу земля-земля ATACMS.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на документ, який український уряд надіслав американським конгресменам.

За даними видання, у переліку названо 29 видів систем озброєнь та боєприпасів, які, за словами Києва, знадобляться для “продовження наступу у 2023 році”. Серед них — танки, безпілотники, протикорабельні ракети Harpoon, ракети для реактивної системи залпового вогню HIMARS, а також балістичні ракети класу земля-земля ATACMS, здатні вражати цілі на відстані до 300 км.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та депутат Верховної Ради Михайло Забродський опублікували статтю, де йдеться про те, що переломний момент у війні може настати, якщо в українців будуть системи більшого радіуса дії.

Зауважується, що в травні Вашингтон відмовлявся постачати Києву ракетні системи великої дальності, побоюючись, що Україна може використовувати їх для ударів територією РФ.

Також The Wall Street Journal пише, що протягом повномасштабної війни США вже направили Україні зброю та іншу допомогу на понад 15 мільярдів доларів.