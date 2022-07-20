Про це йдеться у звіті Henley Passport.

З українським закордонним паспортом можна без віз потрапити у 144 країни. Також до переліку потрапили країни, у яких українці можуть оформити візу вже після приїзду. У 2021 році Україна теж посідала 35 місце, втім для українців була доступна 141 країна.