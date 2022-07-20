Про це йдеться у звіті Henley Passport.
З українським закордонним паспортом можна без віз потрапити у 144 країни. Також до переліку потрапили країни, у яких українці можуть оформити візу вже після приїзду. У 2021 році Україна теж посідала 35 місце, втім для українців була доступна 141 країна.
Найвищі бали в індексі для міжнародних поїздок отримали:
  • Японія — 193 країни без віз;
  • Сінгапур та Південна Корея — 192 країн без віз;
  • Німеччина та Іспанія — 190 країн без віз.

Разом з Україною на 35 місці опинився спеціальний адміністративний район Макао Китайської Народної Республіки. Варто зауважити, що Росія посіла 50 місце. Наразі без віз росіяни можуть відвідати 119 країн.

Найгірші показники мають паспорти Ємену, Пакистану, Сирії, Іраку та Афганістану.

ДОВІДКА. The Henley Passport Index ㅡ це глобальний рейтинг країн, який вимірює ступінь свободи пересування світом їхніх громадян. З 2005 року цей рейтинг “привабливості паспортів” створює міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners. Вона оцінює документи 199 країн, використовуючи базу Timatic, яка збирає дані про паспортні, візові й митні вимоги кожної країни та території.