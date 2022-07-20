- Японія — 193 країни без віз;
- Сінгапур та Південна Корея — 192 країн без віз;
- Німеччина та Іспанія — 190 країн без віз.
Разом з Україною на 35 місці опинився спеціальний адміністративний район Макао Китайської Народної Республіки. Варто зауважити, що Росія посіла 50 місце. Наразі без віз росіяни можуть відвідати 119 країн.
Найгірші показники мають паспорти Ємену, Пакистану, Сирії, Іраку та Афганістану.
ДОВІДКА. The Henley Passport Index ㅡ це глобальний рейтинг країн, який вимірює ступінь свободи пересування світом їхніх громадян. З 2005 року цей рейтинг “привабливості паспортів” створює міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners. Вона оцінює документи 199 країн, використовуючи базу Timatic, яка збирає дані про паспортні, візові й митні вимоги кожної країни та території.
- Пошуки в Google “як виїхати з РФ” російською мовою досягли 10-річного максимуму всередині країни протягом тижня після вторгнення в Україну 24 лютого. Росіяни шукають вихід у передчутті похмурого майбутнього в країні, розірваній ізоляцією, цензурою та войовничістю.
- Після початку повномасштабної російсько-української війни, з 24 лютого 2022 року в Україні було зафіксовано 9 136 006 перетинів кордону.
- Від першого дня повномасштабного вторгнення Росії, з Херсонщини, станом на травень, виїхало більше ніж 50% населення. Ситуація рішуче прогресувала й в останні місяці. Прильоти, пожежі, стабільний дефіцит продуктів й медикаментів, російські провокації, відсутність роботи, свободи слова й майбутнього — головні причини масового виїзду з тимчасово окупованої Херсонської області.