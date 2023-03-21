За даними звіту про світовий рейтинг щастя серед країн світу, Україна посіла у ньому 92 місце. Натомість Фінляндія шостий рік поспіль зберігає титул найщасливішої країни у світі й посідає перше місце у рейтингу.

Про це йдеться у звіті про рівень щастя у країнах світу World Happiness Report.

Цього року Фінляндія знову очолила список як найщасливіша країна світу. Варто зауважити, що це місце вона посідає вже шостий рік поспіль. Після Фінляндії слідує ще кілька країн Північної Європи, зокрема Данія (друге місце) та Ісландія (третє місце). Ці країни, згідно зі звітом, “заслуговують на особливу увагу через загалом високий рівень як особистої, так й інституційної довіри”.

Водночас Сполучені Штати Америки піднялися з 16-го на 15-е місце, а Канада піднялася на дві позиції – до 13-го місця. Своєю чергою, Ізраїль піднявся на п’ять позицій, до 4-го місця. Натомість Велика Британія опустилася на дві позиції – до 19-го, а Литва посіла 20-е місце, піднявшись на 30 позицій у порівнянні з 2017 роком.

Україна ж посіла 92-ге місце. У звіті зазначається, що, попри масштаби страждань і збитків в Україні, оцінки життя у вересні 2022 року залишалися вищими, ніж після анексії Криму 2014 року, що зараз підтримується сильнішим почуттям спільної мети, доброзичливості та довіри до української влади.

Натомість Російська Федерація опустилася з 60-го на 70-е місце в період між 2021 і 2023 роками.

Також результати дослідження показали, що глобальна доброзичливість у світі зросла на 25% у порівнянні з даними до пандемії CОVID-19. Після сплеску у 2020 році просоціальні та благодійні дії продовжують зростати до рівня вище середнього.

У рейтингу 20 найщасливіших країн світу, зазвичай, з’являються одні й ті самі країни, проте цього року у двадцятку увійшла нова країна – Литва.

За даними CNN, за останні шість років балтійська країна стрімко підіймалася: з 52-го місця у 2017 році до 20-го в останньому списку. Інші країни Балтії, Естонія (№ 31) і Латвія (№ 41), також підіймаються в рейтингу. Отже, у першу двадцятку в рейтингу світового щастя 2023 потрапили:

Фінляндія;

Данія;

Ісландія;

Ізраїль;

Нідерланди;

Швеція;

Норвегія;

Швейцарія;

Люксембург;

Нова Зеландія;

Австрія;

Австралія;

Канада;

Ірландія;

США;

Німеччина;

Бельгія;

Чехія;

Велика Британія;

Литва.

Наприкінці ж списку опинився Афганістан під №137. Ліван знаходиться на сходинку вище (№136). Середні оцінки життя в цих країнах більш ніж на п’ять балів нижчі (за шкалою від 0 до 10), ніж у 10 найщасливіших країн світу.