Про це у Facebook написав адміністратор української Wikipedia Назар Токар.
Україна стала першою за кількістю фото – їх завантажили майже 48 тисяч.
Токар відзначив, що це рекорд за всі десять років.
З України в конкурсі взяло участь 537 осіб.
“За кількістю фото лідери такі: Київ (4782), Хмельницька (3644) та Чернігівська (3543) області”, – повідомив він.
До участі в конкурсі можна було завантажувати не будь-які фото, а лише знімки пам’яток зі заздалегідь складених списків за областями. Тобто жодних селфі й фото сніданку.
Токар додав, що тепер журі має обрати серед тисяч робіт тих переможців, які братимуть участь у глобальному конкурсі з міжнародною комісією.
- Раніше повідомлялося, що журі міжнародної премії “Drone Awards 2020: світ, побачений згори” оголосило переможців.