Цього року Україна посіла перше місце у найбільшому фотоконкурсі планети, організованому Вікіпедією, — за кількістю фото.

Про це у Facebook написав адміністратор української Wikipedia Назар Токар.

Україна стала першою за кількістю фото – їх завантажили майже 48 тисяч.

Токар відзначив, що це рекорд за всі десять років.

З України в конкурсі взяло участь 537 осіб.

“За кількістю фото лідери такі: Київ (4782), Хмельницька (3644) та Чернігівська (3543) області”, – повідомив він.

До участі в конкурсі можна було завантажувати не будь-які фото, а лише знімки пам’яток зі заздалегідь складених списків за областями. Тобто жодних селфі й фото сніданку.

Токар додав, що тепер журі має обрати серед тисяч робіт тих переможців, які братимуть участь у глобальному конкурсі з міжнародною комісією.