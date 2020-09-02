Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, для розрахунку індексу застосування криптоактивів населенням провідна аналітична блокчейн компанія The Chainalysis використовувала критерії вартості пересланих краптоактивів, з розрахунку на душу населення, залишки криптоактивів на адресах (гаманці) по інтернет- користувачам (Україна), Р2Р об’єм транзакцій, розрахований по паритету купівельної спроможності та об’єм роздрібних транзакцій (<10000$), розрахований по паритету купівельної спроможності. Зазначається, що Україна має високі показники на ринку віртуальних активів в зв'язку з одним з найбільших спільнот блокчейн-розробників та високим рівнем цифрового грамотності населення. Крім того, за даними Мінцифри, значна кількість дрібних підприємців займається посередництвом на міжнародних маркетплейсах, де використовує віртуальні активи для розрахунків.