Україна посилює кордон із Білоруссю: скеровано підрозділи Нацгвардії

Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

Як сповіщалося, з серпня на кордоні Білорусі, Польщі, Естонії, Литви і Латвії триває міграційна криза. Тисячі біженців намагаються незаконно перетнути кордон Білорусі та країн ЄС, щоб потрапити у Німеччину.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Саме там, анонсував міністр, буде посилено прикордонників, Нацгвардію, поліцію. Також заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

Нацгвардія сповістила, що вже скерувала до кордонів бригаду швидкого реагування