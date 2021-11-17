Україна посилює кордон із Білоруссю: скеровано підрозділи Нацгвардії

Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.
Як сповіщалося, з серпня на кордоні Білорусі, Польщі, Естонії, Литви і Латвії триває міграційна криза. Тисячі біженців намагаються незаконно перетнути кордон Білорусі та країн ЄС, щоб потрапити у Німеччину.
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Саме там, анонсував міністр, буде посилено прикордонників, Нацгвардію, поліцію. Також заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.
Нацгвардія сповістила, що вже скерувала до кордонів бригаду швидкого реагування
“Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими”, — йдеться в повідомленні.
- Детальніше про ситуацію на польсько-білоруському кордоні читайте в матеріалі #Букв.
- Світова спільнота відреагувала на цю ситуацію на кордоні між Польщею та Білоруссю.
- Агентство з безпеки кордонів ЄС Frontex повідомило, що міграційна криза на польсько-білоруському кордоні триватиме ще довгий час.
- 9 листопада дві групи мігрантів прорвалися з Білорусі до Польщі. Їх затримали й повернули назад польські прикордонники.
- 11 листопада стало відомо, що Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліціянтів.
- Найближчим часом міністри закордонних справ Європейського Союзу розширять санкції щодо Білорусі.