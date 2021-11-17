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Україна посилює кордон із Білоруссю: скеровано підрозділи Нацгвардії

Задля додаткової підтримки порядку до західного кордону вирушили підрозділи Бригади швидкого реагування Національної гвардії. 

Середа, 17 листопада 2021, 18:11

Про це йдеться в повідомленні бригади у Facebook.

Як сповіщалося, з серпня на кордоні Білорусі, Польщі, Естонії, Литви і Латвії триває міграційна криза. Тисячі біженців намагаються незаконно перетнути кордон Білорусі та країн ЄС, щоб потрапити у Німеччину.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що нелегальні мігранти, які намагаються потрапити до його країни з Білорусі, тепер можуть ринути через Україну.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський зазначав, що наразі визначено близько 10 ділянок, де може відбуватися підхід мігрантів. Саме там, анонсував міністр, буде посилено прикордонників, Нацгвардію, поліцію. Також заплановано навчання з територіальної оборони на цих ділянках.

Нацгвардія сповістила, що вже скерувала до кордонів бригаду швидкого реагування

“Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими”, — йдеться в повідомленні. 

Теги: Білорусь, кордони, міграційна криза, Нацгвардія України

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