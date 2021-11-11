Україна посилює охорону кордону із Білоруссю: його додатково захищатимуть 8,5 тисяч військовослужбовців прикордонної служби, Національної гвардії та поліцейських.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, повідомляє пресслужба МВС.

“Ми посилюємо прикордонні підрозділи силами Національної поліції та Національної гвардії. Додатково буде залучено близько 8,5 тисяч військовослужбовців та поліцейських. Це потужне угрупування складатиметься з: 3 тисяч військовослужбовців ДПСУ; 3,5 тисяч – НГУ та 2 тисяч – Нацполіції. Чергуватиме також авіація МВС, зокрема 15 вертольотів, які забезпечать мобільність і, за необхідності, перекидатимуть наші сили на кордон”, – сказав він.

Монастирський зазначив, що такі дії дозволять стримати нелегальних мігрантів, однак для комплексного розв’язання проблеми є тільки один вихід – будівництво надійного сучасного інтелектуального кордону.

“Український рубіж необлаштований, тому в найкоротші терміни Україна має звести “інтелектуальний кордон”з Росією та Білоруссю. Для фінансування цього проєкту знадобиться 17 млрд грн. Ці кошти будуть виділені з бюджету”, – додав міністр.

Своєю чергою, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко повідомив, що на сьогодні загрози для України з боку кордону із Білоруссю немає.

“Ситуація стабільна та контрольована, ніяких загроз наразі для України немає. Однак, наша служба разом із Нацполіцією та Нацгвардією відпрацьовує всі можливі сценарії для того, аби захистити український кордон від можливої спроби прориву, штучно організованого натовпами мігрантів”, – наголосив він.