«Україна, посилена зброєю НАТО, може почати війну проти Росії через захоплення Криму» – Путін

У Російській Федерації побоюються можливого сценарію війни з НАТО за півострів Крим, у разі вступу України до Альянсу. У Кремлі переконані, що ймовірний вступ України до НАТО несе загрозу не лише РФ, але й усьому світу.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час пресконференції після зустрічі з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Він назвав можливість вступу України до НАТО екзистенційною загрозою не лише для безпеки Росії, а й усього світу. Путін наголосив, що союзна із Заходом Україна, посилена зброєю НАТО, може розпочати війну проти Росії через захоплення Криму, котрий Росія анексувала у 2014 році.

“У НАТО тепер кажуть, що наступний крок – це Україна. А в доктринах самої України написано, що вони збираються повернути Крим, зокрема військовим шляхом. Не те, що вони говорять на публіку, це в документах написано”, – зауважив очільник Кремля.

Під час пресконференції Путін намагався змоделювати майбутню ситуацію, коли Україна, підсилена зброєю союзників, вирішить повернути анексований півострів.

“Уявимо собі, що Україна є членом НАТО зі зброєю і сучасними ударними системами та починає операцію в Криму. Нам що воювати з блоком НАТО? Хоч хтось про це подумав? Схоже, що ні”, – занепокоївся президент РФ.

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Довідка. У Москві вимагали, аби НАТО надали юридичні гарантії того, що Україну та решту держав, які колись були частиною СРСР ніколи не візьмуть до Альянсу. Проте США та Захід такі вимоги Кремля відхилили, назвавши їх “неприйнятними та неможливими”.

На сьогодні поблизу кордону України розміщено понад 100 000 військових РФ. За даними багатьох світових розвідок, у такий спосіб Москва готується до вторгнення в Україну, адже Путін та низка російських чиновників не раз стверджували, що Україна нібито не є легітимною країною.