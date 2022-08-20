Українські прикордонники нарощують оборонні спроможності, аби не допустити прохід російських окупантів у разі спроби повторного наступу. Укріплення відбувається і на кордоні з Росією, і на напрямку Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко зазначив, що ситуація в Україні залишається напруженою, адже російська армія не припиняє обстрілювати територію Чернігівської області й під загрозою не лише українські захисники, а й мирне населення.

Натомість зараз відбувається укріплення на кордоні з РФ і на напрямку Білорусі, яка підтримує дії ворога, і звідки в лютому цього року також відбувалося вторгнення колон російської техніки. Зокрема Сергій Дейнеко зауважив, що змін у діях російських загарбників на даний час немає.

“Підрозділи Державної прикордонної служби України чітко розуміють напрямки, де ворог може спробувати повторно зайти в Україну, тому ці шляхи максимально облаштовуються інженерними загородженнями. Прикордонники укріпили та продовжують нарощувати систему оборони, будують позиції, місця для укриття та постійно відстежують ситуацію на підступах до українського кордону”, – наголосив голова ДПСУ.

У повідомленні зазначається, що очільник відомства під час поїздки у Чернігівську область детально обговорив з керівниками на місцях та особовим складом питання підвищення оборонних можливостей, забезпечення підрозділів та необхідних потреб.

“Ворог випробовує нас, але вже відчув нашу стійкість. Дякую за службу, дякую за вашу мужність. Тут починається наша держава і ми маємо її захистити. Агресор підступний, тому ми повинні робити все, що наближає нас до перемоги”, – сказав Сергій Дейнеко під час розмови з прикордонниками.