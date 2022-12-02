Верховна Рада України схвалила законопроєкт "Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією". Цей євроінтеграційний документ дозволить Україні виконати частину зобов'язань за угодою про асоціацію з ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, завдяки цьому законодавчому базису Україна зможе побудувати національну систему управління хімічними речовинами за європейським зразком та імплементувати технічні регламенти ЄС – REACH та CLP.

В результаті чого, Україна матиме всі інструменти, щоб ефективно контролювати обіг хімічної продукції та не допустити потрапляння на ринок товарів, що містить канцерогени, мутагени, біоакумулятивні, токсичні речовини тощо.

“Це сприятиме захисту довкілля від забруднення, а також зменшенню захворювань, пов’язаних з впливом небезпечних хімікатів. Водночас бізнес отримає чіткі правила роботи за міжнародними стандартами та відповідно доступ до зовнішніх ринків”, – зазначив Руслан Стрілець.

Яка ситуація із регулюванням в Україні сьогодні?

До 2014 року поводження з хімічними речовинами в Україні регулювалося постановою уряду 1995 року. Зараз це питання врегульовано лише декількома застарілими регламентами, які досі діють.

Особливо небезпечні речовини, які виводяться з ринків інших країн, безконтрольно експортуються в Україну. А використання хімічної продукції в нашій країні досить часто відбувається без розуміння її небезпеки.

Навіть ртуть де-юре не визнана небезпечною хімічною речовиною. Тож в разі неналежного поводження з нею або незаконного використання, притягти до відповідальності підприємця на практиці досить складно.

Ще одна прогалина – оцінка небезпеки хімречовин здійснюється в Україні лише щодо впливу на здоров’я людини, без врахування ризиків для довкілля.

Яка ситуація із регулювання у Європі?

У ЄС базовим законодавством у цій сфері є два технічних регламенти REACH та CLP. Перший, наприклад, передбачає обов’язкову реєстрацію всіх хімічних речовин. Головний принцип тут такий: немає інформації про хімічну речовину – немає ринку. CLP ж передбачає класифікацію хімічних речовин та сумішей за 27 класами небезпеки, а також обов’язкове попереджувальне маркування та вимоги до пакування хімічної продукції тощо.

Схвалений рамковий закон “Про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією” створює підґрунтя для введення аналогічного сучасного європейського регулювання в Україні.