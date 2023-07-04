російсько-українська війна

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Україна посилить північний кордон – командувач Об’єднаних сил ЗСУ

4 липня командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв повідомив, що у зв'язку з подіями навколо Запорізької атомної станції прийнято рішення відносно посилення північного кордону України як особовим складом, так і бойовою технікою.

Середа, 5 липня 2023, 00:59
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Джерело: Сергій Наєв/Telegram

Як зауважив генерал, у цьому напрямку робота не зупинялася з того часу, як було вибито ворога з півночі, і продовжує тривати цілодобово. Наєв додав, що нині будуються протитанкові загородження, облаштовуються мінні поля та укріплюється вся лінія оборони.

Українська розвідка працює досить ефективно, наголосив він, тож ворога добре вивчили і чітко володіємо ситуацією стосовно його планів.

Наші воїни пройшли бойове злагодження та готові знищити будь-кого, хто зазіхне на нашу територію”, – заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Зауважимо, Збройні сили України офіційно повідомили про можливу підготовку росіянами, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції.

Раніше в Об’єднаних Силах ЗСУ зазначили, що Сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у Північній операційній зоні. Мешканців прикордонних районів області закликали евакуюватись.

4 липня у Генштабі повідомили, що противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Тоді як на Сіверському та Слобожанському напрямках противник минулої доби ворог здійснив невдалі спроби проникнення ДРГ через держкордон України, зазнав втрат та відступив. Для прикриття відходу ДРГ застосував ствольну та реактивну артилерію. Протягом поточної доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Михальчина-Слобода Чернігівської області; Середина-Буда, Вовківка – Сумської області та Одноробівка, Уди, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки – Харківської області.

Теги: ЗАЕС, ЗСУ;, командувач об'єднаних сил ЗСУ, Наєв, північний кордон, рішення, украплення кордонів

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