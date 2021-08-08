Україна потрапила до ТОП-20 за кількістю медалей Олімпійських ігор

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.
“В Токіо завершилися змагання Ігор XXXII Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Україна завоювала місце у ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород. Наші 153 спортсмени, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей”, – йдеться в повідомленні.
Так, українські спортсмени здобули в Токіо 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових нагород.
У загальному заліку Україна посіла 44 місце, і 16-е місце за кількісним показником.
Загальний рейтинг формується в залежності від золотих медалей. При рівній кількості “золота“, вище буде той, у кого більше “срібла“, і так далі. В цьому рейтингу Україна на 44 місці з одним “золотом“. Але якщо брати загальну кількість медалей, то Україна на 16-му місці. Хоча рейтингів в залежності від кількості медалей вже давно нема. Вже багато років рахується по “золоту” (при рівності – по “сріблу“, і так далі).
Ще 23 українці зупинились буквально в кроці від п’єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях, зазначили в НОК.
Підкреслюється, що в Токіо українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород) попри те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206).
Крім медалей, у наших олімпійців є персональні досягнення. Так, 15-річний українець Олексій Середа посів 6-е місце у фіналі змагань зі стрибків у воду з 10-метрової вежі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
Дві українки – Анна Рижикова та Вікторія Ткачук – увійшли до топ-6 фіналу Олімпіади з бігу на дистанції 400 метрів з бар’єрами. А ще Вікторія встановила особистий рекорд.
Українська веслувальниця Вікторія Ус увійшла до топ-10 у фіналі з жіночого слалому на Олімпіаді у Токіо.
- 24 липня українська дзюдоїстка Дар’я Білодід завоювала бронзову медаль в Токіо. Наступного дня ще одну “бронзу” збірній України приніс фехтувальник Ігор Рейзлін.
- Згодом третю бронзову нагороду завоювали Олена Костевич та Олег Омельчук (у змішаному командному змаганні в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів).
- Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді, а згодом – срібну нагороду в плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем (це перше “срібло” для збірної України в Токіо).
- 31 липня українська тенісистка Еліна Світоліна здобула бронзову медаль на Олімпійських іграх у Токіо. Це перша олімпійська медаль для українського тенісу.
- 22-річна українська спортсменка Ірина Коляденко здобула бронзову медаль у вільній боротьбі на Олімпійських іграх-2020 в Токіо.
- Український борець у греко-римському стилі Жан Беленюк виборов для України першу золоту медаль на Олімпіаді в Токіо. А “срібло” здобув український борець Парвіз Насібов.
- 5 серпня українська каратистка Анжеліка Терлюга завоювала срібну медаль Олімпійських ігор-2020, які проходять у Токіо (Японія).
- Український каратист Станіслав Горуна завоював бронзову медаль Олімпійський ігор, які тривають у Токіо (Японія).