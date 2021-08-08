Україна потрапила до ТОП-20 за кількістю медалей Олімпійських ігор

Українські спортсмени завершили виступи на Олімпійських іграх у Токіо, здобувши 19 медалей і посівши 16-те місце за загальною кількістю нагород.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет.

“В Токіо завершилися змагання Ігор XXXII Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Україна завоювала місце у ТОП-20 серед 206 країн-учасниць за загальною кількістю здобутих нагород. Наші 153 спортсмени, які вийшли на старт, вибороли 19 олімпійських медалей”, – йдеться в повідомленні.

Так, українські спортсмени здобули в Токіо 1 золоту, 6 срібних та 12 бронзових нагород.

У загальному заліку Україна посіла 44 місце, і 16-е місце за кількісним показником.

Загальний рейтинг формується в залежності від золотих медалей. При рівній кількості “золота“, вище буде той, у кого більше “срібла“, і так далі. В цьому рейтингу Україна на 44 місці з одним “золотом“. Але якщо брати загальну кількість медалей, то Україна на 16-му місці. Хоча рейтингів в залежності від кількості медалей вже давно нема. Вже багато років рахується по “золоту” (при рівності – по “сріблу“, і так далі).

Ще 23 українці зупинились буквально в кроці від п’єдесталу, посівши 4-6 місця у фінальних змаганнях, зазначили в НОК.

Підкреслюється, що в Токіо українці суттєво перевершили результат Ріо-де-Жанейро-2016, коли було здобуто 11 олімпійських медалей (2 золоті, 4 срібних та 5 бронзових нагород) попри те, що команда була представлена більшою кількістю атлетів (206).