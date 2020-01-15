Про це в Facebook повідомляє прес-служба Офісу Президента.
Уточнюється, що Президент заявив про це на зустрічі з родичами жертв катастрофи Боїнга українських авіаліній в Ірані.
Водночас, за словами Зеленського, кожна сім’я загиблих отримає від держави 200 тисяч гривень компенсації.
Крім того, голова держави пообіцяв, що тіла загиблих будуть повернуті в Україну “якнайшвидше”.
“Ми сподіваємося, що це має статися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні, але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями”, – сказав він.
Уточнюється, що наразі 10 українських фахівців в Ірані продовжують роботу над ідентифікацією особи загиблих.
“В даний момент кілька наших громадян ідентифіковані”, – заявив Президент Зеленський.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.