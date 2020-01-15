Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вимагає від Ірану додаткових компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака МАУ.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба Офісу Президента.

Уточнюється, що Президент заявив про це на зустрічі з родичами жертв катастрофи Боїнга українських авіаліній в Ірані.

Водночас, за словами Зеленського, кожна сім’я загиблих отримає від держави 200 тисяч гривень компенсації.

Крім того, голова держави пообіцяв, що тіла загиблих будуть повернуті в Україну “якнайшвидше”.

“Ми сподіваємося, що це має статися саме 19 січня. Можливо, буде плюс-мінус два дні, але ми поставили таке завдання і перед нашими, і перед іранськими фахівцями”, – сказав він.

Уточнюється, що наразі 10 українських фахівців в Ірані продовжують роботу над ідентифікацією особи загиблих.

“В даний момент кілька наших громадян ідентифіковані”, – заявив Президент Зеленський.