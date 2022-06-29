Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.
Петро Порошенко разом із депутатами від партії “Європейська Солідарність” провів зустріч у Бундестазі (Німеччина) з Комітетом в європейських справах на чолі з Антоном Гофрейтером.
За підсумками зустрічі п’ятий президент наголосив, що німецький народ підтримує Україну:
“Ми отримали повну підтримку депутатів усіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін – повен українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей”.
Він додав, що зараз необхідно спільно докласти максимум зусиль для руйнування путінського наративу. Слова Путіна про те, що постачання зброї Україні сприяє розпалюванню війни, є брехнею й елементом гібридної війни.
“Україна потребує трьох речей – зброї, зброї і зброї. Перша зброя є – це німецька артилерія, одна з найкращих у світі самохідних німецьких гаубиць Panzerhaubitze 2000. Сьогодні йдеться про постачання першої дюжини. Прийнято рішення, що Німеччина буде забезпечувати фінансування, щоб інші країни постачали нам саме це озброєння, вирішувати питання щодо танків. Застосовувати нові додаткові санкції, активно реагувати на злочини Росії – аж до того, що вона буде посилати своїх слідчих, щоб прискорити розслідування воєнних злочинів РФ, для того, щоб російські виродки опинилися якнайшвидше за ґратами”, – наголосив Порошенко.
П’ятий президент з німецькими колегами обговорив план поглиблення реформ для повноцінного членства України в ЄС. Він додав, що постачання зброї до України, посилення санкцій проти Росії та фінансова підтримка нашої економіки були у центрі уваги всіх зустрічей.
Петро Порошенко наголосив: необхідно вийти на позицію, коли кількість зброї в української сторони дозволить здійснити на фронті перелом на нашу користь. Порошенко заявив, що, допомагаючи Україні, цивілізований світ рятує себе від Росії:
“На всіх наших зустрічах у Берліні йшлося про те, що вони мають інвестувати гроші в Україну для забезпечення власної безпеки. Ключове гасло – допоможіть нам врятувати вас. І це було червоною стрічкою на всіх зустрічах, які відбулися вчора і сьогодні”.
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