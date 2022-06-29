Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко разом із депутатами від партії “Європейська Солідарність” провів зустріч у Бундестазі (Німеччина) з Комітетом в європейських справах на чолі з Антоном Гофрейтером.

За підсумками зустрічі п’ятий президент наголосив, що німецький народ підтримує Україну:

“Ми отримали повну підтримку депутатів усіх фракцій – від християнських демократів і соціалістів до зелених. Я думаю, не в останню чергу тому, що німецький народ підтримує Україну. І сьогодні Берлін – повен українських прапорів. Україна має використати це вікно можливостей”.

Він додав, що зараз необхідно спільно докласти максимум зусиль для руйнування путінського наративу. Слова Путіна про те, що постачання зброї Україні сприяє розпалюванню війни, є брехнею й елементом гібридної війни.