На акаунті Росії в Twitter заявили, що українці досі згадують "добрі радянські часи", Україна відповіла.

Відповідні публікації можна побачити в Twitter.

На офіційному акаунті Росії в соцмережі було опубліковано повідомлення, в якому стверджується, що українці досі згадують “добрі радянські часи”.

“Багато українців досі згадують старі добрі часи, коли Радянська Україна була житницею СРСР, популярним місцем для оздоровчого туризму та індустріальним центром. Це все, а також багато чого ще, зараз в російському Криму”, – заявили у запису.

Після цього офіційний акаунт України зробив репост цієї публікації за підписом “токсичні колишні”.

У коментарях до запису користувачі нагадують про Голодомор 1932-33 років, влаштований радянською владою на території України, а також вимагають від сьогоднішньої Росії забиратися з українського Криму і Донбасу.

“Вони (українці – ред.) також пам’ятають голод, який вбив мільйони! Крим – Україна. Росія, забирайся! Давати спокій Донбасу!“, – пишуть в коментарях.