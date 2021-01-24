Україна повернеться до адаптивного карантину. Його повинні затвердити через півтора тижні після пом'якшення жорсткого карантину.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу “Україна 24”.

“Коли ми вибирали дати (цього жорсткого карантину – ред.), ми вибирали дати з найменшою активністю в економіці, щоб потім до квітня-травня ми були в змозі пройти без введення жорстких обмежень, коли закривається робота спортзалів… цілі сектори економіки”, — сказав він.

Степанов розповів, які заходи будуть прийматися після виходу з жорсткого карантину. Він нагадав, що з 25 січня повернуть обмеження “помаранчевої” зони карантину, а вже потім будуть введені адаптивні обмеження.

“Наша стратегія, що зараз ми виходимо… ми повертаємося в режим, який був до 8 січня. Потім близько 7-10 днів ми дивимося, як змінилася ситуація в регіонах — і далі вводимо адаптивний карантин, який, в залежності від епідситуації в регіонах, передбачає різні обмеження. Це те, що ми плануємо до кінця”, — сказав він.