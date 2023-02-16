Сьогодні, 16 лютого, додому повернулися 100 військових і один цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.

Про це йдеться на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Повідомляється, що серед звільнених військових багато— поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони.

Зазначено, що цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад.

“Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу з визволення з полону наших Захисників та Захисниць”, – йдеться у дописі.

Фото: t.me/ermaka2022

Нагадаємо, що 4 лютого відбувся черговий великий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 116 українців. Серед них – оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої України.

За даними голови Офісу президента, серед повернених з полону українців : 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО, вісім бійців ТрО, семеро – з Нацгвардії, шестеро – з Нацполіції, п‘ятеро – з ДПСУ, двоє – з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.