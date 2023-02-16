Про це йдеться на сторінці Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Повідомляється, що серед звільнених військових багато— поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.
До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони.
Зазначено, що цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад.
“Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу з визволення з полону наших Захисників та Захисниць”, – йдеться у дописі.
Фото: t.me/ermaka2022
Нагадаємо, що 4 лютого відбувся черговий великий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 116 українців. Серед них – оборонці Маріуполя, херсонські партизани, снайпери з Бахмутського напрямку та інші герої України.
За даними голови Офісу президента, серед повернених з полону українців : 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких – із ССО, вісім бійців ТрО, семеро – з Нацгвардії, шестеро – з Нацполіції, п‘ятеро – з ДПСУ, двоє – з ВМС та один представник ДСНС. З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець оприлюднив поради для тих громадян, чиї цивільні родичі потрапили в полон чи стали заручниками.
- Після того, як росіяни показового вивозять українців з тимчасово окупованих територій, більшість з них не потрапляють на підконтрольні владі Україні землі.
- Колишній військовополонений з острова Зміїний, прикордонник Микита Жур’ян перебував у полоні з першого дня війни. Його звільнили 24 листопада 2022 року. Додому на Одещину прикордонник повернувся після реабілітації 25 грудня.