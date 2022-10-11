Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначається, що родини возз’єдналися та знаходяться в безпечному місці на Закарпатті. Їх розмістили у шелтерах для внутрішньо переміщених осіб – у селах з мальовничими краєвидами Білки та Горінчово.
“Комфортні умови проживання у нещодавно відремонтованих та обладнаних приміщеннях забезпечила Закарпатська ОВА. Не залишились байдужими й міжнародні організації, які передали речі першої потреби”, — йдеться в повідомленні.
Процес повернення був важким, але завершився успішно, щоби забрати своїх дітей, батьки проїхали довгий шлях декількома країнами Європи.
У міністерстві зауважили, що це стало можливим завдяки злагодженій співпраці Мінреінтеграції, Державної міграційної служби, Благодійної організації “SOS Дитячі Містечка Україна” та перевізників.
- 421 дитина загинула та понад 790 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні.
- Російська Федерація примусово депортувала понад 1,6 млн українців, у багатьох з них відібрали документи.