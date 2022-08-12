Україна вже повернула тіла 522 захисників, які були у списках зниклих безвісти. Проте Україна продовжує й надалі працювати над тим, аби забрати тіла всіх українських воїнів.

Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За його словами, 522 тіла українських військових вдалося забрати. Він зазначив, що тіла загиблих воїнів забирають з різним напрямків, не лише Донецького, але й Луганського та Харківського.

Окрім того, Олег Котенко наголосив на тому, що Україна працює над тим, щоб забрати тіла всіх без винятку українських захисників, які боронили народ та країну. Проте він зауважив, що нині переговори з окупантами ведуться не напряму, як раніше, а через посередників.

“Переговори із РФ щодо обміну тілами значно відрізняються від тих, які були у 2014-2015 роках. Раніше ми напряму спілкувалися із ватажками так званих “ДНР” та “ЛНР” і напряму розв’язували це питання. Зараз переговори відбуваються інакше. У нас є посередник, це Міжнародний комітет Червоного Хреста, через який ми спілкуємося із Росією. Ці переговори проходять нормально, адже ми забираємо тіла українських захисників”, – зауважив Олег Котенко.

Також він розповів про те, як відбувається комунікація з російськими загарбниками. Спочатку українська сторона вказує місце, де відбувалися бої і, ймовірно, там є тіла українських військових. Натомість російські окупанти отримують цю інформацію і перевіряють на вказаному місці, чи дійсно є тіла захисників України. Якщо тіла виявлено, то росіяни їх забирають, а вже потім визначаються умови, місце та час для передачі тіл.