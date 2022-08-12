Про це повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
За його словами, 522 тіла українських військових вдалося забрати. Він зазначив, що тіла загиблих воїнів забирають з різним напрямків, не лише Донецького, але й Луганського та Харківського.
Окрім того, Олег Котенко наголосив на тому, що Україна працює над тим, щоб забрати тіла всіх без винятку українських захисників, які боронили народ та країну. Проте він зауважив, що нині переговори з окупантами ведуться не напряму, як раніше, а через посередників.
“Переговори із РФ щодо обміну тілами значно відрізняються від тих, які були у 2014-2015 роках. Раніше ми напряму спілкувалися із ватажками так званих “ДНР” та “ЛНР” і напряму розв’язували це питання. Зараз переговори відбуваються інакше. У нас є посередник, це Міжнародний комітет Червоного Хреста, через який ми спілкуємося із Росією. Ці переговори проходять нормально, адже ми забираємо тіла українських захисників”, – зауважив Олег Котенко.
Також він розповів про те, як відбувається комунікація з російськими загарбниками. Спочатку українська сторона вказує місце, де відбувалися бої і, ймовірно, там є тіла українських військових. Натомість російські окупанти отримують цю інформацію і перевіряють на вказаному місці, чи дійсно є тіла захисників України. Якщо тіла виявлено, то росіяни їх забирають, а вже потім визначаються умови, місце та час для передачі тіл.
- Станом на початок 170-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на населені пункти Верхньокам’янське, Івано-Дар’ївку, Виїмка, Бахмут, Весела Долина, Спартак і Мар’їнка. Водночас окупанти мають частковий успіх в наступі на напрямку Горлівка-Зайцеве.
- Протягом четверга, 11 серпня, та у ніч на 12 серпня російські окупанти не припиняли обстрілювати Харків та область. Є вбиті та поранені серед цивільного населення.
- За останніми оцінками офіційних осіб США, щодня втрати РФ у війні проти України складають 500 осіб пораненими та вбитими. Такі масштабні втрати не дозволяють Росії досягти поставлених в Україні цілей.