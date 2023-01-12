Після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста вдалося повернути 54 тіла захисників з Оленівки.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У відомстві зазначили, що зараз триває ДНК-експертиза тіл загиблих героїв з Оленівки. Їх ідентифікація – одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців.

За даними Мінреінтеграції, родини загиблих захисників хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації. Проте зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу.

“Повернувши тіла загиблих героїв, ми передаємо їх на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Довга тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці”, – пояснив алгоритм ДНК-експертизи та причини довготривалості процесу представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін.

Відтак, учасники засідання Координаційного штабу домовились вжити заходів для прискорення процесу ідентифікації тіл, зокрема знайти можливість збільшити кількість відповідних лабораторій.

Нагадаємо, що 29 липня стався вибух в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули 53 українські захисники. Більшість з них були оборонцями Маріуполя з “Азовсталі”.