Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні за сприяння Мінреінтеграції й Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з силовими структурами вдалося повернути рідним тіла 61 захисника України.

За даними Мінреінтеграції, передача тіл відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Загалом від початку роботи Офісу уповноваженого вдалося повернути рідним тіла 888 оборонців, які віддали свої життя за майбутнє України.

Зазначимо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України протягом 2022 року перерахувало більш як 190 мільйонів гривень тим, хто був чи досі перебуває у полоні.

Зокрема, 144,8 млн гривень спрямовано особам, які були звільнені з російського полону. Ще 46,2 млн гривень надійшло сім’ям незаконно утримуваних РФ українських громадян.

Таким чином, одноразову грошову допомогу по 100 тисяч гривень отримали 1 448 звільнених із полону та 462 родини бранців Кремля. Факти позбавлення свободи цих осіб внаслідок збройної агресії проти України встановила відповідна комісія при Мінреінтеграції.