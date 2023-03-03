Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтак, сьогодні за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами вдалося повернути додому тіла 17 загиблих захисників України.
За даними Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з тимчасово окупованих територій вдалося повернути тіла 1 426 захисників України їхнім рідним для гідного поховання.
Нагадаємо, що 16 лютого, додому повернулися 100 військових і один цивільний – перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.
Повідомляється, що серед звільнених військових багато – поранених. Більшість – захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.
До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби – 29, Нацгвардії – 12, восьмеро звільнених належать до Збройних Сил України, п’ятеро – до лав Територіальної оборони.
Зазначено, що цього разу всі звільнені в результаті обміну – рядовий та сержантський склад.
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