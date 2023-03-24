Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Відтак, сьогодні за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами вдалося повернути додому тіла 83 загиблих захисників України.

За даними Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, що 3 березня в Україну повернули тіла 17 українських військовослужбовців.

Крім того, нещодавно співробітники української розвідки провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.

Відтак, в Україну вдалося повернути двох українських жінок та шестеро дітей. Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.

“Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі. Продовжуємо боротися за кожного полоненого”, – наголосили у ГУР МОУ.