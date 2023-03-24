Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Відтак, сьогодні за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами вдалося повернути додому тіла 83 загиблих захисників України.
За даними Мінреінтеграції, передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася відповідно до норм Женевської конвенції та з дотриманням міжнародного гуманітарного права.
Нагадаємо, що 3 березня в Україну повернули тіла 17 українських військовослужбовців.
Крім того, нещодавно співробітники української розвідки провели операцію з визволення з полону та евакуації громадян України, яких утримували в жахливих умовах на території Сирії.
Відтак, в Україну вдалося повернути двох українських жінок та шестеро дітей. Сьогодні вночі вони перетнули державний кордон.
“Навіть в умовах російської агресивної війни Україна не забуває про своїх громадян у біді та прийде на допомогу у будь-якій точці земної кулі. Продовжуємо боротися за кожного полоненого”, – наголосили у ГУР МОУ.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.
- 16 лютого додому повернулися 100 військових і один цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк.
- 10 лютого Україні вдалося повернути тіла 61 українського військовослужбовця.