Джерело: Національне антикорупційне бюро України.
“19 червня 2023 року стороною захисту відшкодовано всю суму завданих збитків в сумі понад 32 млн грн (які зараховано на державний казначейський рахунок), а 4 липня 2023 року справу скеровано до Вищого антикорупційного суду”, – повідомили у НАБУ.
За даними слідства, у 2011-2012 роках Мінприроди закупило послуги програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природного середовища з використанням технологій дистанційного зондування Землі.
Однак таке програмне забезпечення фактично не розроблялося та не впроваджувалося, а його функціонал виконувався іншими ліцензійними готовими програмними продуктами суттєво нижчої вартості.
У лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику міністра – керівнику апарату Міністерства екології та природних ресурсів України 2010-2013 років та двом громадянам Республіки Австрія – уповноваженим особам компаній-нерезидентів, задіяним у схемі, яким додатково інкриміновано відмивання легалізацію (коштів) доходів, одержаних злочинним шляхом.
- За матеріалами Служби безпеки України суд арештував майно ексдепутата Херсонської облради, який очолив окупаційне “міністерство сільського господарства та рибальства” на тимчасово захопленій частині регіону.
- За матеріалами СБУ суд наклав арешт на риболовецький траулер “Бухта Соколовская”, який належить холдингу підсанкційного російського олігарха Олександра Верховського.
- Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про передачу в дохід України майна підсанкційної російської корпорації “Ростех”.