У дохід держави повернуто понад 32 мільйони гривень, які були розкрадені держслужбовцями Міністерства екології часів експрезидента України Віктора Януковича.

Джерело: Національне антикорупційне бюро України.

“19 червня 2023 року стороною захисту відшкодовано всю суму завданих збитків в сумі понад 32 млн грн (які зараховано на державний казначейський рахунок), а 4 липня 2023 року справу скеровано до Вищого антикорупційного суду”, – повідомили у НАБУ.

За даними слідства, у 2011-2012 роках Мінприроди закупило послуги програмного забезпечення для проведення моніторингу навколишнього природного середовища з використанням технологій дистанційного зондування Землі.

Однак таке програмне забезпечення фактично не розроблялося та не впроваджувалося, а його функціонал виконувався іншими ліцензійними готовими програмними продуктами суттєво нижчої вартості.

У лютому 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру колишньому заступнику міністра – керівнику апарату Міністерства екології та природних ресурсів України 2010-2013 років та двом громадянам Республіки Австрія – уповноваженим особам компаній-нерезидентів, задіяним у схемі, яким додатково інкриміновано відмивання легалізацію (коштів) доходів, одержаних злочинним шляхом.