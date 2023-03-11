10 березня на території посольства України в США відбулася офіційна церемонія повернення Україні предметів культури та історії, які були затримані у вересні минулого року митно-прикордонною службою США при спробі незаконного ввезення з Росії.

Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Відтак, серед повернутих артефактів: мечі-акінаки скіфської культури VI-V ст. до н.е. (ареал поширення – лісостепова, степова частина України та АР Крим), крем’яна шліфована сокира датована III тисячоліттям до н.е. (ареал поширення Північно-Західна Україна), половецькі шаблі часів давньоруської держави ХІ-ХІІ ст. тощо.

Надалі буде вирішуватися питання транспортування на територію України врятованих цінних предметів культурної та історичної спадщини.

“Ми повернемо все, що вкрала у нас Росія – території, людей, предмети мистецтва та культурну спадщину. Починаємо вже зараз. Дякую правоохоронним органам США і України, Оксані Маркаровій та всім причетним, що здійснили таку операцію”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Своєю чергою, амбасадора України в США Оксана Маркарова зауважила, що Росія має давню традицію – привласнювати собі те, що не належить їй.

Зазначимо, що у лютому цього року Міністерство культури та інформаційної політики разом із Національним агентством з питань запобігання корупції розпочали роботу з відстеження порушення санкцій у світових операціях на ринку мистецтва та запобігання незаконній торгівлі предметами мистецтва, що були викрадені російськими загарбниками в Україні під час війни.

За даними ЮНЕСКО, в Україні вже пошкоджено понад 230 культурних об’єктів, багато з них викрали росіяни. За даними української сторони, станом на 01.02.2023 пошкоджено або зруйновано понад 1500 об‘єктів культурної спадщини та культурної інфраструктури.

Окрім того, все частіше фіксують факти, коли важливі археологічні знахідки, книги, предмети народного та образотворчого мистецтва з України виставляються на продаж на різноманітних аукціонах та в галереях по всьому світу.

Протидіяти цьому будуть Міністерство культури та інформаційної політики і Національне агентство з питань запобігання корупції, які розпочали спільну роботу в межах робочої групи Art Sanct Task Force.

Отже, Art Sanct Task Force має дві основні мети, зокрема, це виявлення викрадених під час війни в Україні предметів мистецтва та недопущення їхнього вільного обігу у світі й пошук мистецьких активів підсанкційних росіян з метою подальшого замороження цих активів та їхньої конфіскації.