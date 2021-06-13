Україна повернула з Білорусі п'ятьох пацієнтів, які проходили там лікування, та згодом не змогли повернутися додому.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з черкащанином Андрієм, чоловіком Людмили Іванової.

Чоловік перебував у Мінську після операції з пересадки нирки. Жінка звернулася до МЗС за допомогою у поверненні чоловіка додому.

“Внаслідок дій Олександра Лукашенка авіасполучення Білорусі зі світом припинилося і український пацієнт не знав, як повернутися додому. На ту мить ми вже допомогли кільком громадянам у такій ситуації і я пообіцяв Людмилі, що Україна не кине її рідну людину напризволяще. І коли Андрій був готовий до подорожі, ми повернули його додому”, – зазначив Дмитро Кулеба.

За словами міністра, МЗС уже повернуло до України п’ятьох пацієнтів.

Нині на повернення додому очікує ще один українець.