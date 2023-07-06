Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак
“Сьогодні є і хороші новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них – два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник “Азовсталі” і тероборонівець із Херсона”, – йдеться в повідомленні.
Також голова ОП повідомив, що додому було повернуто захисників Маріуполя та “Азовсталі”, а також військових із донецького, запорізького та харківського напрямку, включно із захисниками Бахмута.
Окрім цього, в Україну вдалося повернути незаконно депортованих Росією дітей 6 і 10 років.
“Також сьогодні повертаємо додому незаконно вивезених до Росії українських дітей – 6-річного Рената та 10-річну Варвару. Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких Росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення”, – написав Єрмак.
- У Києві на Майдані Незалежності провели акцію, аби привернути увагу держави та міжнародної спільноти до питання полонених медиків. Захід організувала ГО “Військові медики України”.
- Російські окупанти продовжують незаконно вивозити українських дітей у Росію. Зокрема, 8 червня 150 дітей зі Старобільського району Луганської області вивезено до так званих оздоровчих баз відпочинку “Лесной” та “Сосенка” на території РФ.
- За офіційними даними України, під час війни з тимчасово окупованої Росією території загарбники депортували 16 000 дітей, багато з яких були відправлені друзями і родичами, які прагнуть збагатитися за рахунок “усиновлення”.
- 27 травня в Україну повернули підлітка Вʼячеслава, якого росіяни примусово депортували з тимчасово окупованого Маріуполя.