Про це повідомила пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України.

“З російського полону визволені троє військовослужбовців окремого батальйону морської піхоти ВМС України. Звільненим військовослужбовцям була надана першочергова медична, психологічна допомога”, – йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ.

А також зазначається, що Військово-морські сили ЗСУ вкотре доводить, що лозунг “Своїх не полишаємо” для українців не просто слова. Командування ВМС України та морської піхоти вітають побратимів, які повернулися з полону.

Нагадаємо, що 3 листопада, у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити 107 українських військових, зокрема 74 захисників “Азовсталі”. Тоді вдалося звільнити 107 воїнів – 6 офіцерів, 101 рядового та сержанта. Це українці зі ЗСУ, ВМС, ТрО, ДПСУ, НПУ, ДССТ, нацгвардійці. 74 бійці захищали “Азовсталь”.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський під час конференції Bloomberg New Economy заявив, що Україна може погодитися на транзит російського аміаку до Одеси лише після того, як відбудеться обмін полоненими за формулою “всіх на всіх”.