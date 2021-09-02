Дев'ятий змагальний день Паралімпіади-2020 у Токіо закінчився для України дев'ятьма нагородами. Країна знову в п'ятірці найкращих за кількістю "золота".

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні українці змагалися за медалі в легкій атлетиці, настільному тенісі, плаванні, кульовій стрільбі та таеквондо.

За результатами дев’ятого дня наші спортсмени здобули 9 нагород: 3 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі.

Марія Помазан виборола золоту нагороду у змаганнях зі штовхання ядра, стоячи у класі F35, із результатом 12,24. Вона випередила найближчу суперницю на 3,09 метра. На другому та третьому місцях — спортсменки з Бразилії та Чехії.

Крім того, Владислав Загребельний здобув “золото“ у стрибках у довжину у класі Т37. Спортсмен стрибнув на 6,59 метра, і встановив найкращий результат у Європі.

26-річний харків’янин Максим Крипак встановив світовий рекорд під час запливу на 100 метрів на спині й став лідером Паралімпіади-2020 за кількістю здобутих нагород. У спортсмена вже 6 медалей. Для України його “золото” стало ювілейним 20-им.

Загалом Україна завоювала вже 84 медалі, з яких 20 — золоті, 39 — срібні та 25 — бронзові. Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.

Повний список медалістів:

Максим Крипак — плавання, 100 метрів, спина, клас – S10, “золото”

Марія Помазан — легка атлетика, штовхання ядра, клас – F35, “золото”

Владислав Загребельний — легка атлетика, стрибки у довжину, клас – T37, “золото”

Єлизавета Мерешко — плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас – S6, “срібло”

Антон Коль — плавання, 50 метрів, спина, клас – S1, “срібло”

Оксана Ботурчук — легка атлетика, біг на 100 метрів, клас – T12, “срібло”

Віктор Дідух, Максим Ніколенко — настільний теніс (парний турнір), клас – S8, “срібло”

Денис Остапченко — плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас – S3, “бронза”

Олексій Денисюк — кульова стрільба, пістолет, 25 метрів, клас – SH1, “бронза”