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Сьогодні українці змагалися за медалі в легкій атлетиці, настільному тенісі, плаванні, кульовій стрільбі та таеквондо.
За результатами дев’ятого дня наші спортсмени здобули 9 нагород: 3 золотих, 4 срібні та 2 бронзові медалі.
Марія Помазан виборола золоту нагороду у змаганнях зі штовхання ядра, стоячи у класі F35, із результатом 12,24. Вона випередила найближчу суперницю на 3,09 метра. На другому та третьому місцях — спортсменки з Бразилії та Чехії.
Крім того, Владислав Загребельний здобув “золото“ у стрибках у довжину у класі Т37. Спортсмен стрибнув на 6,59 метра, і встановив найкращий результат у Європі.
26-річний харків’янин Максим Крипак встановив світовий рекорд під час запливу на 100 метрів на спині й став лідером Паралімпіади-2020 за кількістю здобутих нагород. У спортсмена вже 6 медалей. Для України його “золото” стало ювілейним 20-им.
Загалом Україна завоювала вже 84 медалі, з яких 20 — золоті, 39 — срібні та 25 — бронзові. Наша країна посідає 5 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота” та 4 місце за кількістю завойованих медалей.
Повний список медалістів:
- Максим Крипак — плавання, 100 метрів, спина, клас – S10, “золото”
- Марія Помазан — легка атлетика, штовхання ядра, клас – F35, “золото”
- Владислав Загребельний — легка атлетика, стрибки у довжину, клас – T37, “золото”
- Єлизавета Мерешко — плавання, 400 метрів, вільний стиль, клас – S6, “срібло”
- Антон Коль — плавання, 50 метрів, спина, клас – S1, “срібло”
- Оксана Ботурчук — легка атлетика, біг на 100 метрів, клас – T12, “срібло”
- Віктор Дідух, Максим Ніколенко — настільний теніс (парний турнір), клас – S8, “срібло”
- Денис Остапченко — плавання, 50 метрів, вільний стиль, клас – S3, “бронза”
- Олексій Денисюк — кульова стрільба, пістолет, 25 метрів, клас – SH1, “бронза”
💙🎌💛3 золоті, 4 срібні і 2 бронзові медалі виборола збірна України у дев’ятий день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо-2020.
Від імені усієї олімпійської родини щиро вітаємо з успіхами наших паралімпійців! 👍🇺🇦#ParalympicTeamUkraine #Tokyo2020 #Паралімпіада2020 pic.twitter.com/rbSAOJJE7C
— НОК України (@OlympicUA) September 2, 2021
- Перший день змагань на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо Україна завершила у п’ятірці найкращих. Українські параатлети вибороли вісім медалей: одне “золото”, п’ять срібних нагород та дві “бронзи”.
- Другого дня українська плавчиня Єлизавета Мерешко здобула срібну медаль для України.
- 27 серпня, на третій день, Україна завоювала 13 медалей і залишилася у першій десятці медального заліку.
- У четвертий день Паралімпійських ігор-2020 Україна завоювала 12 медалей та увійшла до п’ятірки найкращих.
- 29 серпня, у п’ятий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті нагороди, п’ять срібних, дві бронзові медалі. Параатлетка встановила рекорд Європи у штовханні ядра.
- 30 серпня, у шостий день змагань, паралімпійська збірна України завоювала дві золоті, 5 срібних і 4 бронзових нагороди. Український плавець переміг у змаганнях зі світовим рекордом.
- У сьомий день Паралімпійських ігор-2020 українська збірна завоювала 13 медалей та закріпилася в першій п’ятірці.
- У восьмий змагальний день українські паралімпійці здобули вісім нагород. Україна посіла 6 місце в загальному рейтингу за кількістю “золота”.