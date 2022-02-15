У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України заявили, що про деескалацію можна буде казати тоді, коли Росія відведе війська від кордонів.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу.

“З Російської Федерації постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: побачимо, тоді повіримо. Побачимо відведення – повіримо у деескалацію”, – сказав Кулеба.

Міністр також наголосив на тому, що Росія фактично вийде із Мінських домовленостей, якщо визнає самопроголошені так звані “ЛНР” і “ДНР”. Позиція України стосовно невизнання залишається незмінною, про що проінформовані країни-партнери.

Після двомісячного інформаційного протистояння Росія заявила, що забере частину військ, яку стягувала весь цей час. Їх завантажують на потяги та вантажівки, повертаючи до своїх гарнізонів. Такий крок вважається першим сигналом для можливої деескалації з боку РФ, однак чи минула загроза військового вторгнення ще рано казати.

Зокрема поки невідомо скільки військових було відведено. Спільні навчання російських військових із білоруськими тривають, як і в Чорному морі. За словами міністра оборони РФ Сергій Шойгу, деякі з навчань вже завершуються.