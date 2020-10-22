Виготовлення української вакцини проти коронавірусу у повному обсязі профінансує держава. За попередніми розрахунками, розробникам знадобиться близько 100-150 млн гривень.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на пресконференції 22 жовтня.

“Доклінічна фаза випробувань вакцини тривала шість місяців. Під час її проведення з’ясувалося, що кандидат на вакцину має хороші перспективи, відбувається нейтралізація вірусу. Розробку кандидата здійснював консорціум компаній DiaPrep, плюс українські вчені та академіки, які працюють зокрема в Інституті мікробіології НАН. У зв’язку з тим, що ми закінчили доклінічну фазу, потрібно починати клінічну фазу. Вона буде проходити при повній підтримці держави з точки зору фінансування процесів “, – заявив міністр.

Степанов зазначив, що на повному державному фінансуванні процесу виготовлення української вакцини наполіг президент Володимир Зеленський.

“Будуть зроблені розрахунки. І я вважаю, що у повному обсязі ми профінансуємо це з боку держави. Саме виготовлення цієї вакцини”, – зазначив Степанов.

Глава МОЗ додав, що український кандидат у вакцини проти коронавірусу є абсолютно унікальним. Його аналога немає у світі. Тому розробки українських науковців у цій сфері можуть стати історичними.

Один із розробників ймовірної вакцини, доктор медичних наук Михайло Фаворов відзначив, що вакцина може з’явитися через 9 місяців. Процес створення вакцини є достатньо довгим, але науковці повинні отримати підтвердження її ефективності та безпечності.

“Реально ми можемо розраховувати, якщо у нас все піде абсолютно гладко, нічого не трапиться, ні разу не зникне електропостачання, то це 9 місяців. А реально — рік. Тому що ці процеси не можна пришвидшувати, використовувати вакцину, яка не перевірена”, – пояснив він.