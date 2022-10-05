За даними ЗМІ, Сполучені Штати попередили Україну про необхідність звільнити Херсон до початку зими, адже через погіршення погодних умов контрнаступ ЗСУ фактично припиниться і це дасть змогу Росії закріпитись в окупованому місті.

Про це повідомляє Financial Times.

Протягом останніх днів українські війська досягли швидких успіхів на двох окремих фронтах, відвойовуючи території на сході та прориваючи лінії фронту на півдні навколо важливого регіонального центру – Херсона.

У Пентагоні заявили, що Київ повинен скористатися своїм імпульсом на сході, щоб відкинути російських окупантів з півдня.

“Бойовий сезон добігає кінця. Українці взяли гору і мають продовжувати використовувати свою перевагу”, — сказав Кріс Мерфі, демократ із комітету Сенату з міжнародних відносин.

Він додав, що у довгостроковій перспективі для України стане катастрофою, якщо Москва зможе відрізати Києву доступ до акваторії від Маріуполя до Одеси.

“Життєва сила України пов’язана з доступом до Одеси. Тому важливо зберігати наступальну позицію, а не лише вести оборону на півдні”, – сказав Мерфі.

У той час як Україна досягла успіху у своєму блискавичному контрнаступі в Харківській області та несподіваному витісненні російських сил у Лимані Донецької області, західні союзники називають звільнення Херсона вирішальним випробуванням.

“Якщо ви можете контролювати Херсон, ви точно можете перешкодити росіянам потрапити в Одесу”, — сказав високопоставлений військовий чиновник США.

В Україні погодилися, що найближчі тижні будуть ключовими для деокупації територій на півдні.

“Безумовно, дуже важливо швидко просуватися у звільненні окупованих територій, тому що є відчуття, що зміна погоди обмежить подальші активні військові дії в цьому регіоні. Якби наші союзники допомогли нам, надавши більше сучасної зброї, про яку ми просимо, тоді ситуація була б набагато швидшою, і ми б не говорили про фактор погоди”, – сказав ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Військові чиновники та аналітики підрахували, що Україна може звільнити Херсон після середини листопада, якщо це взагалі вдасться.

Українські війська просунулися на північний схід від міста та закріпилися на річці Дніпро, повідомив другий представник Міноборони США. ЗСУ також рухаються до Херсона з півночі, але повільніше. Президент України Володимир Зеленський 4 жовтня підтвердив, що українські військові звільнили кілька міст на північний схід від Херсона.

“Їм потрібно щось робити з Херсоном найближчим часом. Це підвищить моральний дух цивільних українців та військових та стане доказом того, що як навчання, так і обладнання, яке було надано Україні, використовуються якнайкраще”, – сказав західний дипломат.

Офіційні особи заявили, що українським військам необхідно терміново відвоювати південь до зими, оскільки ґрунт у регіоні не промерзав протягом останніх трьох років, а це означає, що незабаром місцевість стане надзвичайно багнистою.

У цих умовах як ЗСУ, так і російським окупантам, буде важко маневрувати, що змусить сторони залишатися на головних дорогах, де вони не будуть надійно захищені.

Попри низький моральний дух росіян, нинішні та колишні офіційні особи заявили, що Москва зміцнила свої позиції на півдні, що ускладнило будь-який український наступ.

“Росіянам знадобилося багато зусиль і багато часу, щоб окопатися трохи інакше, ніж вони робили це на сході. Вони змогли перемістити броню, вони змогли побудувати елементарний захист”, — сказав представник НАТО.

Він додав, що ЗСУ доведеться докласти чимало зусиль, щоб прорвати оборону росіян на цьому напрямку.

Та за даними міноборони США, російські війська на півдні зіштовхнулись з деякими проблемами серед яких інфраструктурні та погане матеріально-технічне забезпечення напередодні зими, що дає перевагу Києву.

“Українцям потрібно подумати, використовуючи свою розумну, гнучку підготовку спеціальних операцій, яку вони отримали від нас і наших союзників, щоб зрозуміти, як маніпулювати росіянами, щоб вони поступилися перевагою на землі”, — сказала Евелін Фаркас, колишня посадовиця Пентагону в адміністрації Барака Обами.

Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому США виділили Україні понад 16,8 мільярда доларів на безпекову допомогу. Минулого тижня президент Джо Байден підписав закон про надання додаткової екстреної допомоги Україні, включаючи контракти на 7 мільярдів доларів у вигляді летальної допомоги та зброї.

Цього тижня його адміністрація також оголосила про виділення 625 мільйонів доларів на нову допомогу Україні, серед якої ще чотири ракетні системи великої дальності “HIMARS” які допомагали Україні просуватись на півночі та півдні.

Західні союзники України уважно стежать за наступом на Херсонщині, шукаючи доказів того, що ЗСУ можуть застосувати отриману зброю для комплексного багатостороннього нападу на глибоко закріплені російські сили в міському середовищі.

Представники США заявили, що вони надають українцям те, що потрібно, щоб уникнути ескалації. Вони були категоричні, що останні кроки Путіна щодо анексії та його різкі ядерні погрози не повинні стримувати Україну від повернення своїх територій.

“Анексія нічого не змінює з точки зору України, окрім того, щоб спонукати їх діяти сильніше та швидше”, — сказав Бен Ходжес, колишній головнокомандувач армії США в Європі, який зараз є старшим радником Human Rights First.

Офіційні особи та законодавці США заявили, що повернення більшої території на півдні буде мати важливе значення для надання Україні кращої переговорної позиції для можливих майбутніх переговорів про припинення вогню з Росією.