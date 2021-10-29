Про це повідомив генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

“Відповідно до рішення РНБО та Уряду Оператор ГТС України надав екстрену допомогу Молдові в обсязі 15 млн м3 (тимчасова позичка газу) з метою стабілізації тиску в ГТС Молдови на час організації додаткових закупівель газу молдавськими колегами“, – йдеться в повідомленні.

За словами Макогона, саме так діють друзі та партнери.

Він також зазначив, що наразі Росія значно зменшила постачання “блакитного палива“ до Молдови, збільшила його ціну, а знижку пропонує у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови.

“Я дуже добре пам’ятаю коли у березні 2018 року Газпром за 15 хвилин до початку постачання заявив про відмову постачати газ попри отриману попередню оплату від України. Тоді всі ми підтримали країну та зменшили споживання. Майже аналогічну ситуацію переживає Молдова. Газпром значно зменшив постачання газу та збільшив вартість газу. Згідно з FT, РФ готова надати знижку у разі політичних поступок від нового проєвропейського уряду Молдови. Це і є приклад використання газу у якості гібридної зброї“, – пояснив гендиректор ГТС.

Він також наголосив, що Європа має відреагувати на агресивну поведінку Газпрому, яка призвела до енергетичної кризи у ЄС та Молдові.