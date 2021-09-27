Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що українська сторона сподівається на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" до закінчення каденції канцлерки Німеччини Ангели Меркель.

Про це він сказав в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

За словами Єрмака, Україна хоче провести зустріч “нормандської четвірки” на рівні очільників України, Німеччини, Франції та Росії до кінця каденції Меркель.

“Ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів “нормандського формату” відбулася до кінця каденції пані Меркель. Це було б дуже справедливо, тому що вона дуже багато для цього зробила і у нас тільки два свідки з чотирьох лідерів, які пам’ятають і були присутні під час підписання домовленостей (Мінських домовленостей — ред.)”, — сказав Єрмак.

Про будь-які результати в організації такої зустрічі очільник Офісу президента не повідомив.

Як відомо, у Німеччині 26 вересня пройшли вибори до Бундестагу. Згідно з попередніми результатами, лівоцентристські соціал-демократи (СДПН) з невеликою перевагою перемогли на федеральних виборах в Німеччині, обійшовши партію канцлерки Ангели Меркель.

Ангела Меркель, яка обіймає посаду канцлера з 2005 році, виконуватиме обов’язки допоки новообраний Бундестаг не обере наступника.