Джерело: пресслужба Мін’юсту, посилаючись на заяву заступниці міністра юстиції Олени Висоцької.

Повідомляється, що у Відні пройшло засідання “Групи друзів Нельсона Мандели” у ході робочої зустрічі Комісії ООН із запобігання злочинності та кримінального правосуддя. Ключова тема обговорень – мінімальні стандартні правила ООН поводження із в’язнями (“Правила Нельсона Мандели”, названі на честь суспільного діяча, який 27 років життя провів за ґратами).

Згідно з Правилами Мандели, які навели до прикладу у Мін’юсті, до всіх в’язнів слід ставитися з повагою. Жоден в’язень не повинен піддаватися тортурам та іншим жорстоким, нелюдським чи таким, що принижують гідність, видам поводження чи покарання. Завжди повинні забезпечуватися захист і безпека в’язнів, персоналу і відвідувачів.

При цьому правила слід застосовувати неупереджено. Не повинно бути дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану, народження чи інших обставин. Слід поважати релігійні переконання та моральні правила в’язнів.

Також наголошено, що цілями покарання у вигляді ув’язнення є захист суспільства від злочинів та зменшення кількості рецидивів. Ці цілі можуть бути досягнуті лише в тому випадку, якщо термін ув’язнення використовується для забезпечення, наскільки це можливо, реінтеграції таких осіб у суспільство після звільнення, щоб вони могли вести законослухняний спосіб життя та могли самі заробляти собі на життя. З цією метою адміністрація в’язниць та інші компетентні органи повинні пропонувати особі отримати освіту, професійну підготовку та роботу, а також інші форми відповідної та існуючої допомоги, у тому числі виправного, морального, духовного, соціального характеру та охорони здоров’я і спорту.

Згідно з Правилами Мандели, пенітенціарний режим повинен прагнути мінімізувати будь-які відмінності між життям у в’язниці та життям на волі, які призводять до більш низької відповідальності в’язнів або меншої поваги до їхньої людської гідності.

“Ці правила мають на меті забезпечити гуманне та справедливе поводження з в’язнями, а також визнати значимість роботи персоналу пенітенціарних установ. Саме тому Україна наразі ставить за мету долучитися до виконання цих Правил та привести законодавчу базу у відповідність до них”, — пояснила Висоцька.

Посадовиця додала, що Правила Мандели, зокрема, можуть допомогти Україні виконувати свої зобов’язання за міжнародними договорами та іншими нормативно-правовими актами щодо міжнародного гуманітарного права.

Як відзначили у відомстві, хоча масово Правила Мандели в Україні допоки не впроваджені, відповідні ідеї вже відображені у ключовому документі – Стратегії реформування пенітенціарної системи України на період до 2026 року.

До прикладу, Стратегія передбачає зменшення кількості осіб, які перебувають під вартою або в установах виконання покарань, шляхом застосування альтернативних до позбавлення волі санкцій; покращення умов утримання в’язнів та забезпечення їхніх прав на охорону здоров’я, освіту, працевлаштування, культурну та духовну діяльність тощо; посилення професійної підготовки та мотивації персоналу пенітенціарної системи України, а також забезпечення його безпеки та соціального захисту.