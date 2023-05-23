Джерело: Денис Шмигаль.
За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, окупація Запорізької АЕС продовжує залишатись величезною загрозою. Російські загарбники продовжують обстріли інфраструктури навколо атомної електростанції, через що вона вже всьоме була знеструмлена.
“Зараз “Укренерго” відновило живлення станції, але колосальні ризики залишаються. Працюємо з усіма партнерами, щоб змусити Росію піти із ЗАЕС і зробити навколо станції демілітаризовану зону”, – зазначив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, що у ніч проти 22 травня всьоме відключилась остання високовольтна лінія передач Дніпровська 750кВ , з якої живилась Запорізька АЕС. Це відбулося внаслідок російських обстрілів.
Відключення відбулося о 05:26. Після втрати зовнішнього живлення в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.
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