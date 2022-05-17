Про це Ірина Верещук повідомила у соцмережах.

Загалом вночі 17 травня було евакуйовано 52 воїнів із тяжкими пораненнями. Українських захисників планують обміняти на російських військовополонених.

“Азовсталь: гуманітарна операція триває. В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених”, – заявила Ірина Верещук.

Також вона додала, що триває робота над подальшими етапами гуманітарної операції.

Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі дружини та матері захисників Маріуполя, заблокованих на металургійному заводі “Азовсталь”, провели пресконференцію. Вони просили президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана залучити до порятунку захисників “Азовсталі” лідера Китаю Сі Цзіньпіна.