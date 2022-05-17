Про це Ірина Верещук повідомила у соцмережах.
Загалом вночі 17 травня було евакуйовано 52 воїнів із тяжкими пораненнями. Українських захисників планують обміняти на російських військовополонених.
“Азовсталь: гуманітарна операція триває. В інтересах збереження життів вчора було евакуйовано 52 важкопоранених наших військовослужбовців. Після стабілізації їх стану ми їх обміняємо на російських військовополонених”, – заявила Ірина Верещук.
Також вона додала, що триває робота над подальшими етапами гуманітарної операції.
Нагадаємо, що 16 травня у Стамбулі дружини та матері захисників Маріуполя, заблокованих на металургійному заводі “Азовсталь”, провели пресконференцію. Вони просили президента країни Реджепа Тайїпа Ердогана залучити до порятунку захисників “Азовсталі” лідера Китаю Сі Цзіньпіна.
- Нагадаємо, що після оголошення Генерального штабу щодо початку операції з евакуації оборонців Маріуполя, у Львові, опівночі, спрацювали сирени, після чого пролунала серія потужних вибухів.
- Вищим військовим командуванням віддано наказ командирам підрозділів, які перебувають на заводі “Азовсталь” у заблокованому місті Маріуполь, зберегти життя особового складу. Триває операція з порятунку заблокованих на території заводу захисників України.
- Раніше митрополит Епіфаній закликав весь цивілізований світ допомогти врятувати військових на “Азовсталі”.
- “Усі ці 80 днів я помираю кожен день” – 16 травня дружини та матері захисників “Азовсталі” благають Ердогана про допомогу.