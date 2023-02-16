Про це заявив голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький під час брифінгу.
За його словами, ці процеси тривають паралельно.
“Якщо у нас якесь масштабне пошкодження, ми не можемо чекати, поки збудується поруч новий енергооб’єкт у новому форматі”, – зазначив Кудрицький.
Будування нових об’єктів займе місяці або роки, проте інші об’єкти вже треба ремонтувати. Тому процеси тривають паралельно. Енергетики відновлюють функціональність нашої магістралі, проєктують і впроваджують нові технічні рішення, які дозволять краще захистити енергооб’єкти від ракетних атак.
“Не буду зараз розкривати аж надто багато деталей про цей новий формат електростанцій і підстанцій, ця інформація має бути обмеженою, закритою до певної міри. Але процеси йдуть в паралелі”, – сказав він.
За словами голови правління НЕК, енергетики не можуть чекати, коли побудуються нові об’єкти, тож вони відновлюють для споживачів те, що зруйновано. Вони “працюють над побудовою енергосистеми майбутнього”.
- В ЄС погодили збільшення пропускної спроможності для постачання електроенергії Україну. 14 лютого рішення ухвалили оператори європейської енергосистеми ENTSO-E.