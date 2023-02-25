Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.
“Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні й, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на “Росатом”, всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста”, — сказав Зеленський.
Президент зазначив, що вже є відповідні кроки партнерів, зокрема з боку Сполучених Штатів та Великої Британії. Наразі Україна очікує відповідних дій і від ЄС.
Говорячи про десятий пакет європейських санкцій, Зеленський зауважив, що в ньому є “потужні нові санкційні кроки проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство”.
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