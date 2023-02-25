Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські дипломати працюють над тим, аби домогтися від партнерів запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Про це він повідомив у своєму вечірньому відеозверненні.

“Наші дипломати й уся держава працюють над тим, щоб розширити глобальні й, зокрема, європейські санкції ще на російську атомну галузь, на “Росатом”, всіх, хто причетний до ракетної програми і ядерного шантажу держави-терориста”, — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вже є відповідні кроки партнерів, зокрема з боку Сполучених Штатів та Великої Британії. Наразі Україна очікує відповідних дій і від ЄС.

Говорячи про десятий пакет європейських санкцій, Зеленський зауважив, що в ньому є “потужні нові санкційні кроки проти військової промисловості та фінансового сектору держави-терориста і проти пропагандистів, які втопили у брехні російське суспільство”.

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Також українська влада, як запевнив Глава держави, продовжить роботу над українськими санкціями проти російських суб’єктів та всіх, хто їм допомагає.