Українська сторона ініціює зміни в формат проведення переговорів Тристоронньої контактної групи по Донбасу в Мінську.

Про це під час онлайн-дискусії, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

“Ми дійшли до висновку, що сьогодні дуже важливо дати Мінському процесу нового імпульсу, і Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську в Тристоронньої контактній групі”, — сказав він.

За словами глави Офісу Президента, йдеться про розширення складу української делегації за рахунок представників уряду і парламенту.

Так у голови делегації — експрезидента України Леоніда Кучми — може з’явитися заступник. Ним стане віце-прем’єр-міністр Олексій Рєзніков.

У кожну підгрупу ТКГ пропонується підключити представників відповідних міністерств “на рівні не нижче, ніж замміністра” і голів профільних комітетів парламенту.