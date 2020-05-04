Про це під час онлайн-дискусії, організованої американським аналітичним центром Atlantic Council, заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак.
“Ми дійшли до висновку, що сьогодні дуже важливо дати Мінському процесу нового імпульсу, і Україна це робить. Сьогодні ми виступили з ініціативою підвищити рівень представництва делегацій в Мінську в Тристоронньої контактній групі”, — сказав він.
За словами глави Офісу Президента, йдеться про розширення складу української делегації за рахунок представників уряду і парламенту.
Так у голови делегації — експрезидента України Леоніда Кучми — може з’явитися заступник. Ним стане віце-прем’єр-міністр Олексій Рєзніков.
У кожну підгрупу ТКГ пропонується підключити представників відповідних міністерств “на рівні не нижче, ніж замміністра” і голів профільних комітетів парламенту.
- Раніше голова Офісу Зеленського Андрій Єрмак розповів, хто зможе представляти Донбас в “консультативній раді” в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.
- У квітні Україна ініціювала створення в Тристоронньої контактній групі (ТКГ) Донбасом підгрупи з питань відновлення контролю над державним кордоном.