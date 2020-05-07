Про це повідомляє прес-служба уряду.

“Безпека в Чорноморському регіоні має велике значення для України, а також НАТО та інших союзників. Впроваджуючи “Чорноморський пакет”, запропонований Альянсом, ми б хотіли зробити фокус на посиленні наших Військово-Морських Сил, кібербезпеки, а також посиленні обізнаності наших партнерів про ситуацію в регіоні”, – сказав Пристайко.

На його думку масштабна кампанія Росії по дезінформації, що проводиться під час пандемії коронавірусу, становить особливу небезпеку.

“Всіх турбує поширення в медіа різноманітних теорій змови, які мають на меті послабити здатність держав НАТО і ЄС разом реагувати на кризу, спровоковану пандемією коронавірусу. Такі цілеспрямовані дії завдають додаткової шкоди суспільству, яке і так відчуло на собі величезні потрясіння через кризу”, – заявив віце-прем’єр.

Також Пристайко підкреслив, що Україна готова приєднатися до міжнародних зусиль в розробці універсальних заходів для подолання наслідків пандемії коронавірусу.