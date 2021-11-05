Україна подала заявку на проведення фінального турніру чемпіонату Європи з футболу у 2025 році серед жінок.

Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

УЄФА повідомив, що організація отримала п’ять заявок від восьми асоціацій, зацікавлених у проведенні фінального турніру жіночого чемпіонату Європи 2025 року.

Спільну заявку було отримано від асоціацій Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Про свою зацікавленість в участі в тендері Євро-2025 заявили також асоціації Франції, Польщі, Швейцарії та України.

Зазначається, що УЄФА підвищив стандарти проведення змагання 2025 року. Претендентам рекомендовано надати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 000 глядачів, повідомляє УЄФА.

“Україна має досвід проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів. Також нещодавно Українська асоціація футболу затвердила стратегію розвитку жіночого футболу в країні, яка отримала схвальні відгуки в УЄФА”, – додали в УАФ.