Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може запровадити санкції проти Нікарагуа через незаконне призначення "консула" в окупованому Росією Криму.

Про це сьогодні на брифінгу заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба.

“Уряд Нікарагуа офіційно призначив почесного консула в окупованому Криму. Це, наголошу, — не класичний консул, а саме почесний консул, це окрема форма представництва, коли громадянин країни, в якій консульство відкривається, починає представляти інтереси іншої країни. Особливо кричущим є той факт, що на посаду консула призначено одіозного персонажа Олега Белавенцева”, – сказав Кулеба.

Він нагадав, що у 2019 році Святошинський районний суд Києва засудив Белавенцева до 13 років ув’язнення за посягання на територіальну цілісність України. За словами Кулеби, він був одним з активних учасників анексії Криму.

Очільник МЗС наголосив, що Україна розглядає такі незаконні дії Нікарагуа як відверто недружній крок і спробу легітимізувати незаконну окупацію Кримського півострова.

“Ми не залишимо цей крок Нікарагуа без відповіді. Вже надіслана нота уряду Нікарагуа із вимогою негайно скасувати це рішення. В цій ноті також міститься попередження, що у разі відсутності відповідної реакції Україна готова до запровадження санкційних механізмів відповідно до свого законодавства”, – сказав Кулеба.

Він додав, що якщо і це не подіє, то МЗС готове вжити більш жорстких кроків для захисту цілісності й суверенітету України.