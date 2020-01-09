Про це спікер постійного представництва при ООН Олег Никоненко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За словами Никоненка, метою дебатів, проведених В’єтнамом, буде “пошук відповіді на питання: чого не вистачає для того, щоб Статут ООН став Біблією міжнародних відносин, які точки потрібно з’єднати, щоб держави-порушники несли відповідальність за свої дії, як перейти від стадії “глибокої стурбованості” до більш ефективних дій”.

Уточнюється, що з боку України участь у зазначених дебатах братиме постпред при Організації Об’єднаних Націй Сергій Кислиця.

“Агресія проти України і Грузії, конфлікти в Сирії, Лівії та Ємені доводять, що нікуди не поділися ті, хто готовий порушувати світовий порядок, заснований на міжнародних принципах”, – написав Никоненко.