Про це повідомила Національна суспільна телерадіокомпанія України.
“Цього року Суспільний мовник приєднається до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020 року, що відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Вже в серпні Суспільне оголосить національний відбір для участі України в конкурсі”, – йдеться в повідомленні.
Гаслом конкурсу у 2020 році буде – “Зруш світ” (Move the World). Воно покликане нагадати про силу єдності.
- Нагадаємо, у 2019 Україну на дитячому Євробаченні представляла Софія Іванько з піснею The Spirit оf Music. Вона завершила конкурс на 15 місці. Перемогу вдруге поспіль здобула Польща.