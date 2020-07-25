У 2020 році Україна візьме участь у "Дитячому Євробаченні-2020", яке відбудеться 29 листопада в Польщі.

Про це повідомила Національна суспільна телерадіокомпанія України.

“Цього року Суспільний мовник приєднається до дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2020 року, що відбудеться 29 листопада у Варшаві (Польща). Вже в серпні Суспільне оголосить національний відбір для участі України в конкурсі”, – йдеться в повідомленні.

Гаслом конкурсу у 2020 році буде – “Зруш світ” (Move the World). Воно покликане нагадати про силу єдності.