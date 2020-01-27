Голова комітету парламенту з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський вважає, що Україна приєднається до Римського статуту, але не назвав термінів.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству “РБК-Україна”.

Україна збирається приєднуватися до Римського статуту. Але слово “збирається” означає Present Continious ( “даний тривалий час” – Ред.). На цьому я поки що поставлю крапку з комою”, – сказав Монастирський.

В той же час голова комітету не назвав конкретних термінів.

“В ратифікації Римського статуту є безліч питань по наслідкам. За ним ведеться дуже гостра дискусія, в контексті існування у нас добровольчих батальйонів, подальшої долі хлопців, які воювали в перші місяці активної фази. Тут дуже багато питань”, – пояснив він.

На думку Монастирського, в 2020-му році українська держава остаточно визначитися по темі Римського статуту.

“Процес йде. Певного успіху уже досягнуто”, – сказав він.