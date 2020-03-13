20:04 Голова МОЗ заявив, що від коронавірусу «помруть всі пенсіонери»
20:03 Українська рада Церков оприлюднила заклик з приводу коронавірусу
19:14 «Немає міністерства Бога»: Данілов пояснив, чому карантин не поширюється на церкви
19:11 Грета Тунберг закликала проводити кліматичні страйки онлайн через коронавірус
18:55 Україна визнала суб’єктність «ОРДЛО», – депутат
18:39 Пологові будинки через карантин почали обмежувати права породіль
18:20 Італійська фешн блогерка закликала світ не повторити помилок Італії
18:13 У Раді нові правила для ЗМІ: не більше одного журналіста від видання
18:00 В Угорщині поліція арештовує блогерів, які створюють фейки про коронавірус
17:36 Президент Бразилії заразився коронавірусом
Партнерський матеріал
17:24 Фінал спортивного проекту ROAD to WWFC BUKOVEL OPEN CUP
17:00 У МОЗ закликали українців обмежити пересування літніх родичів через коронавірус
16:58 Часте випивання води не завадить зараженню коронавірусом
16:29 Зустріч радників лідерів «нормандської четвірки» перенесли через коронавірус, – Єрмак
16:21 Китайський автовиробник заявляє, що став основним виробником масок для обличчя
15:41 Чехія закриває кордони з 16 березня
15:12 Перший випадок зараження коронавірусом в Китаї зафіксували 17 листопада
15:11 На фондових ринках США і Британії був найгірший день з 1987 року
14:42 Жінку із Радомишля, що хвора на Covid 2019, підключили до апарату штучного дихання
14:27 У МЗС Китаю заявили, що коронавірус могли привезти американські військові
14:27 Кличко закликав припинити авіасполучення з Італією
Партнерський матеріал
14:15 Поні іграшки завойовують світ
14:05 Шоу з Сивохо – відволікання від здачі національних інтересів, – депутат
Партнерський матеріал
13:47 Київський міжнародний півмарафон перенесено через коронавірус
13:35 Трамп пообіцяв податкові канікули для громадян і бізнесу через коронавірус
13:26 П’ятниця 13-го: історія, заборони та забобони

Україна визнала суб’єктність «ОРДЛО», – депутат

Народний депутат від фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко заявила, що Україна визнала суб'єктність терористів на переговорах.

П’ятниця, 13 березня 2020, 18:55

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook.

“За часів Порошенка  документи в Мінську підписували представники України, РФ, ОБСЄ, ніякої суб’єктності ОРДЛО не існувало. Там стоять каракулі двох чортів — захарченка-плотницького, але це дві каракулі фізичних осіб, яких вже і немає”, – пише вона.

На думку нардепа, раніше Україна переграла і дотиснула на те, що ніяких спогадів про “посади” або статуси бути не може, тому що сторони конфлікту — Україна і Росія.

“Тепер команда Зеленського тактовно, разом з командою Путіна, вивела Москву з-під відповідальності й легітимізувала цей бродячий цирк “повноважних представників” ОРДЛО, яких ми в Мінську ганяли мокрими ганчірками. Тепер тут підписи “повноважних представників”, Україна визнала їх суб’єктність. Директиви на це міг видати тільки Зеленський”, – стверджує Геращенко.

  • Раніше Андрій Єрмак заявляв, що на наступній зустрічі в “нормандському форматі” можуть бути зроблені кроки, які дозволять провести в жовтні цього року місцеві вибори по всій території України, включаючи окупований Донбас.
Теги: Мінськ, переговори, Слуга народу, ДНР, Ирина Геращенко, ЛНР

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!