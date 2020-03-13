Україна визнала суб’єктність «ОРДЛО», – депутат

Про це Геращенко написала на своїй сторінці в Facebook.

“За часів Порошенка документи в Мінську підписували представники України, РФ, ОБСЄ, ніякої суб’єктності ОРДЛО не існувало. Там стоять каракулі двох чортів — захарченка-плотницького, але це дві каракулі фізичних осіб, яких вже і немає”, – пише вона.

На думку нардепа, раніше Україна переграла і дотиснула на те, що ніяких спогадів про “посади” або статуси бути не може, тому що сторони конфлікту — Україна і Росія.

“Тепер команда Зеленського тактовно, разом з командою Путіна, вивела Москву з-під відповідальності й легітимізувала цей бродячий цирк “повноважних представників” ОРДЛО, яких ми в Мінську ганяли мокрими ганчірками. Тепер тут підписи “повноважних представників”, Україна визнала їх суб’єктність. Директиви на це міг видати тільки Зеленський”, – стверджує Геращенко.