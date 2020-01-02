Про це повідомляється в офіційній заяві МЗС.
“Виходячи з принципів недоторканості приміщень дипломатичних місій та їхнього захисту з боку країни перебування, закликаємо Уряд Республіки Ірак вжити усіх належних заходів для притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення необхідного рівня безпеки іноземних дипломатичних місій у Багдаді”, – сказано в заяві.
При цьому в українському МЗС також зазначили, що ситуація навколо американського посольства в Багдаді на даний момент вже нормалізувалася.
Нагадаємо, що учасники протесту в Іраку в останні дні намагалися штурмувати посольство США.
- Президент Іраку Бархам Салех подав парламенту прохання про відставку у зв’язку з тим, що не може виконувати свої обов’язки в умовах тривалих антиурядових протестів.
- Прем’єр-міністр Іраку Адель Абдул Махді 1 грудня написав заяву про відставку через тривалі антиурядові акції протесту в іракській столиці Багдаді.
- 28 листопада учасники протесту в Іраку штурмували посольство Ірану. Під час сутичок між правоохоронцями та протестувальниками в Іраку загинули як мінімум 28 людей.
- В цілому під час протестів в Іраку загинули вже 350 людей, ще сотні людей отримали поранення.