У міністерстві закордонних справ України засудили напад на посольство США і закликали забезпечити безпеку дипломатичних місій під час протестів в Іраку.

Про це повідомляється в офіційній заяві МЗС.

“Виходячи з принципів недоторканості приміщень дипломатичних місій та їхнього захисту з боку країни перебування, закликаємо Уряд Республіки Ірак вжити усіх належних заходів для притягнення винних осіб до відповідальності та забезпечення необхідного рівня безпеки іноземних дипломатичних місій у Багдаді”, – сказано в заяві.

При цьому в українському МЗС також зазначили, що ситуація навколо американського посольства в Багдаді на даний момент вже нормалізувалася.

Нагадаємо, що учасники протесту в Іраку в останні дні намагалися штурмувати посольство США.